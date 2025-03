Vojvoda assume momento ruim do Fortaleza e admite culpa: ‘o máximo responsável sou eu’

O Fortaleza empatou sem gols com o Ferroviário, neste sábado (1º), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense de 2025. O resultado deixa a briga por uma vaga na final em aberto, mas amplia o momento ruim do Leão na temporada, sem vencer há quatro jogos - sendo três derrotas. Em coletiva, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda assumiu a responsabilidade pelo desempenho.

"Acho que o nosso funcionamento não foi bom, mas não sei se o que falta é a intensidade. Acho que é um conjunto de fatores, não conseguimos esse funcionamento, mas intensidade não é só correr em alta velocidade, significa ter uma organização, pensar o jogo, não sei se só essa palavra (intensidade) descreve. O momento não é bom, sou o responsável junto dos meus jogadores, e não acho que as respostas estão fora, mas dentro. Quando não tem o resultado, começam as dúvidas”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

A última vitória do Fortaleza foi no dia 4 de fevereiro, quando superou o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Depois disso, o time perdeu para Ceará, Altos-PI e Vitória-BA, além do empate com o Ferroviário. Vojvoda ressaltou que a equipe não manteve o ímpeto na semifinal.

"Foram 25 minutos de chances claras de gol, depois não sustentamos isso, então é um momento difícil para todos, mas temos que conseguir transitar para achar as soluções que necessitam o time”. Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza

O jogo de volta será no próximo sábado sábado (8), às 16h30, marcado para a Arena Castelão. O local pode sofrer alteração por conta de uma decisão do Governo do Estado que determina um intervalo de 66 horas entre os jogos no estádio para a preservação do gramado. Pelo regulamento, uma vitória simples define o classificado. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A outra semifinal tem o embate entre Maracanã x Ceará, também em duas partidas.

Antes, os rivais voltam a se enfrentar, mas pela Copa do Nordeste. Na quarta (5), às 19h, na Arena Castelão, o Clássico das Cores é válido pela 5ª rodada da fase de grupos. Restando três jogos para o fim da etapa, o Fortaleza é o 3º colocado do Grupo A, com seis, enquanto o Ferroviário é o 5º, com quatro.