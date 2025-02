Sport x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

O confronto mais difícil, até o momento, para o Fortaleza durante essa maratona de jogos, é a partida contra o Sport, válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste, pelo grupo A da competição, em Recife (PE), na Ilha do Retiro. É a primeira vez que o Leão do Pici vai enfrentar uma equipe da Série A em 2025 e quer manter os 100% de aproveitamento que acumula entre as partidas na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. O último jogo do Laion foi na competição estadual contra o Floresta, ocasião em que venceu de 1 a 0, com gol de Yago Pikachu. Na 'Lampions League', o Tricolor estreou com vitória contra o Moto Club/MA, em casa, vencendo por 2 a 0.

O Sport teve a primeira derrota de 2025 contra o Santa Cruz por 1 a 0, no Clássico das Multidões, pelo Campeonato Pernambucano. O duelo foi marcado pela guerra vexatória entre as torcidas pernambucanas, que movimentaram as redes sociais com imagens assustadoras de violência. O duelo seria disputado com portões fechados, após uma determinação do Governo do Pernambuco. Entretanto, na noite desta segunda-feira (03), o Sport informou que reverteu a liminar e contará com os torcedores nas arquibancadas da Ilha do Retiro. Apesar da derrota, na Copa do Nordeste o rubro-negro estreou com vitória por 2 a 1 diante do Ferroviário.

No retrospecto são 34 jogos no total, com dez vitórias do Fortaleza, 11 empates e 13 conquistas do Sport. Se enfrentando na Copa do Nordeste foram 16 encontros, com seis vitórias do Leão do Pici, seis empates e quatro derrotas.

COMO CHEGA O SPORT

O Leão da Ilha tem o primeiro grande desafio na temporada. No início do Campeonato Pernambucano, o Sport disputou os jogos com um time alternativo, usando a equipe principal no duelo contra o Ferroviário, na estreia do Nordestão. Antes de perder para o Santa Cruz, foram três vitórias seguidas do rubro-negro pernambucano.

Para o confronto contra o Fortaleza, o Sport não terá o zagueiro Rafael Thyere como opção, porque está lesionado, mas terá Rodrigo Atencio, argentino e meio-campista à disposição. Outra possível novidade é o atacante Carlos Alberto, que já está regularizado.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço viajou na noite desta segunda-feira (03) para Recife com 24 atletas relacionados: João Ricardo, Brenno, Magrão, Eros Mancuso, Tinga, Kuscevic, Titi, David Luiz, Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, Martínez, Pochettino, Pedro Augusto, Zé Welison, Lucas Sasha, Pol Fernandéz, Calebe, Yago Pikachu, Marinho, Moíses, Breno Lopes, Lucero, Renato Kayzer e Dylan Borrero.

Oito atletas não viajaram: Brítez, que no jogo contra o Floresta, reclamou de dores na coxa e pode ter sido poupado por esse fator; Gastón Ávila, que chegou ao elenco há uma semana; Rossetto, que foi liberado do departamento médico após um desconforto muscular na panturrilha direita; Felipe Jonathan, Gustavo Mancha, Tomás Cardona, Lucca Prior e Kauê Canela.

Vojvoda deve apostar no rodízio entre os jogadores, tendo em vista que só em janeiro, 29 nomes foram utilizados pelo treinador. Há uma expectativa para a estreia de David Luiz, que foi relacionado na última partida, ficou no banco de reservas, mas não foi uma opção do técnico.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste fará a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Sport: Caique França; Di Plácido (Matheus Alexandre), Chico, Renzo e Igor Cariús; Fabricio Domínguez, Christian Ortíz e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Gustavo Maia e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, David Luiz (Titi), Diogo Barbosa; Pol Fernandéz, Martínez e Lucas Sasha; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

SPORT X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada da Copa do Nordeste

Local: Ilha do Retiro - Recife (PE)

Data: 03/02/2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros

*Nesta fase da competição, não há o uso do VAR