Fortaleza x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola vai rolar para Fortaleza e Ceará, neste sábado (8), às 16h30, pela quinta e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Leão defende o 100% de aproveitamento na temporada e encara um Vovô que segura um tabu de cinco clássicos-rei sem derrota. O duelo, que promete ter bom público, está marcado para a Arena Castelão, na capital cearense.

O Fortaleza não sabe o que é perder em 2025. Foram seis partidas disputadas, até aqui, somadas entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense e nenhuma derrota do Tricolor. O Laion marcou 16 gols e sofreu apenas um. Pensando nisso, Vojvoda quer manter o ritmo e apostar no elenco, que ele já conseguiu utilizar 29 atletas só em janeiro.

O Ceará chega no primeiro Clássico-Rei da temporada com uma sequência positiva de quatro vitórias seguidas. Com elenco reformulado, Léo Condé tem alternado a equipe titular para preservar atletas de possíveis lesões. O duelo diante do maior rival alvinegro será o primeiro do comandante do Vovô.

ONDE ASSISTIR

​O confronto terá transmissão da TV Verdes Mares, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O LEÃO

O Leão venceu o último jogo, contra o Sport, fora de casa na Ilha do Retiro, em Recife, pelo placar de 2 a 0, com gols de Moisés e Breno Lopes. A vitória faz parte de uma sequência tricolor de seis jogos sem perder e um saldo de 16 gols. Vojvoda tem apostado em testar formatos de equipes para cada adversário, fazendo um rodízio entre os atletas, conseguindo utilizar 29 jogadores dos 34 que fazem parte do elenco. Em compensação, apenas 24 atletas viajaram para a capital pernambucana, ficando de fora nomes importantes, como o zagueiro Brítez.





Dos seis novos reforços contratados até aqui, apenas os zagueiros Gastón Ávila e David Luiz ainda não vestiram a camisa tricolor. Sobre David Luiz, Vojvoda alegou não ter pressa para utilizar o defensor em campo, mesmo ciente da ansiedade do torcedor. Sobre os atletas remanescentes, o goleiro Magrão, o volante Matheus Rossetto, que começou a temporada no Departamento Médico; o meio-campista Kauan Rodrigues e o atacante Kervin Andrade ainda não estrearam em 2025.

Dessa lista, Kervin pode pintar entre os relacionados, após retornar do Sul-Americano Sub-20, competição em que participou como capitão da Seleção Venezuelana. Com a eliminação da equipe, ele voltou ao Brasil, já treinou com o grupo e ser relacionado por Juan Pablo Vojvoda. Brítez poderá ter o retorno a titularidade no Clássico-Rei, por não ter viajado para Recife. O atleta sentiu um desconforto na coxa durante o jogo contra o Floresta no último dia 1º e não esteve entre os relacionados para o jogo do Nordestão.

Vojvoda sabe o peso de perder o Clássico e também da felicidade de vencer, principalmente por ter conquistado o pentacampeonato do Fortaleza em 2023. O treinador reconhece que a sequência sem derrotas é positiva, mas que haverá um equilíbrio diante do principal adversário.

"Sabemos que temos uma sequência boa, mas o adversário também. É um clássico, uma partida diferente por tudo que esse jogo envolve, mas é um jogo onde teremos que estar muito concentrados, fazer uma boa avaliação dos nossos atletas e a partir daí planejar esse jogo com muita energia, com muita concentração e encontrando o equilíbrio certo também" Vojvoda Treinador do Fortaleza

COMO CHEGA O VOZÃO

Em seis partidas no ano, o Vovô conquistou cinco vitórias e uma derrota. Nos duelos iniciais, Léo Condé utilizou para fazer testes no time titular, com 25 jogadores sendo aproveitados. O Ceará chega para o duelo depois de bater o CSA por 1 a 0, pela Copa do Nordeste, no PV.

Para a nova temporada, o Alvinegro contratou 16 atletas, uma reformulação no elenco que já era esperada após o acesso para a Série A. O clube ainda busca contratar volante e centroavante para completar o plantel para este começo de ano.





O confronto diante do Fortaleza fez o comandante alvinegro adotar estratégia para poupar atletas nos últimos jogos. Com isso, para este sábado, o torcedor pode esperar um Ceará com o “que tem de melhor”, com os retornos de Marllon, Ramon Menezes, Fabiano Souza e Matheus Bahia ao quarteto de zaga, por exemplo.

Campeão cearense com o Vovô, Lucas Mugni destacou a preparação da equipe alvinegra para o primeiro duelo diante do maior rival em 2025. O camisa 10, que tem experiência em clássicos nordestinos e também ainda não foi derrotado para o Fortaleza, enquanto vestiu a camisa do Ceará, pontuou como deve ser encarado o duelo.

"Não tem muito segredo em clássico, é muito difícil falar estratégia, às vezes escapa um pouquinho, porque são muitas emoções juntas dentro do jogo. Eu acho fundamental estarmos concentrados os 90 minutos, porque vamos ter um ambiente muito bom, mas a gente não pode jogar igual a torcida quer". Lucas Mugni Meio-campista do Ceará

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Eros Mancuso, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Pochettino e Pol Fernandéz; Marinho, Moisés e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni; Fernandinho, Pedro Henrique e Aylon. Técnico: Léo Condé.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CEARÁ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 08/02/25 (sábado)

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (FIFA-SP)

Assistente 1: Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR)

Assistente 2: Gizeli Casaril (FIFA-SC)

Quarto Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)