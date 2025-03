São Bernardo x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam, neste sábado (1), às 20h30 (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Paulista. A partida será no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

As duas equipes estiveram juntas no Grupo D, e terminaram com a mesma pontuação, classificados. Mas o São Bernardo foi líder pelo número de vitórias. Assim, o 'Bernô' será mandante em jogo único.

Quem vencer em São Bernardo do Campo seguirá adiante para a semifinal do Paulista, enquanto empate leva a decisão direto para os pênaltis.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Bernardo

Junior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Helder, Matheus Salustiano, Augusto e Pará; Emerson Santos, Lucas Lima e Felipe Azevedo; Guilherme Queiroz e Lucas Rian. Técnico: Ricardo Catalá

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Naves e Vanderlan; Emiliano Martínez (Anibal Moreno), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

FICHA TÉCNICA

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Adriano de Assis Miranda