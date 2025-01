Promessa do Ceará que estava no Palmeiras, David retorna ao Vovô e será avaliado

David Souza, meia de 20 anos, retorna ao Ceará após empréstimos no Internacional e Palmeiras, respectivamente, e terá seu futuro avaliado internamente.

O jovem disputou a Copinha de 2025 pelo Palmeiras, no qual tinha contrato até o final de janeiro deste ano. O clube paulista optou por não exercer a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$ 750 mil ao final do contrato e David já aparece novamente no BID com a camisa do Ceará.

Legenda: Jogador já aparece no sistema da CBF como jogador do Ceará Foto: Foto: CBF

O jogador tem contrato com o Ceará até o final de 2025. No clube cearense, o meia fez sua estreia pelo profissional e acumula duas convocações para a Seleção Brasileira Sub-17.

Pelo Palmeiras, David foi campeão brasileiro Sub-20 atuando em 18 partidas na competição.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto