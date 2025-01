Fortaleza x Cariri: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta segunda-feira (27), em jogo atrasado da 1ª rodada do Campeonato Cearense. O Leão recebe o Cariri, às 20h30 no Presidente Vargas.

A partida da 1ª rodada foi remarcada para o Leão realizar Pré-Temporada nos Estados Unidos, disputando a Orlando Cup até o dia 19 de janeiro.

Por isso, a estreia leonina no Estadual foi pela 2ª rodada, contra o Horizonte no último sábado (25), com vitória por 3 a 1 no Domingão.

Onde Assistir

GOAT, GE.globo/ce, TVC Youtube e FCF TV Internacional

Palpites

Como chegam as equipes

Assim, com poucas horas entre uma partida e outra, Vojvoda escalará uma equipe completamente diferente, assim como fez na Pré-Temporada, quando enfrentou o Miami FC no dia 18 e o Chicago Fire no dia 19.

A formação deve ser muito próxima a que venceu o Moto Club, na quinta-feira pela Copa do Nordeste, por 2 a 0 no PV.

Legenda: Vojvoda deve escalar um Fortaleza diferente do que iniciou na estreia do Cearense no sábado Foto: KID JUNIOR / SVM

Vojvoda afirmou que haverá pelo menos 8 trocas de um jogo para o outro

"No início dá para fazer esse planejamento. Tenho um elenco que todos querem jogar, ganhar o seu lugar e ganhar no campo. Vamos continuar planejando jogo a jogo. Eles têm que preparar sua cabeça e seu físico para enfrentar cada jogo por uma instituição como é o Fortaleza. Para o próximo jogo, vai haver rotação de jogadores, mas todos têm que estar preparados. Podemos mudar oito jogadores e três têm que estar preparados para o jogo seguinte.", disse.

Os desfaques devem ser os mesmo diante do Horizonte: O volante Rossetto, com desconforto muscular na panturrilha direita e o zagueiro ⁠⁠Kuscevic, com entorse no tornozelo esquerdo.

O Cariri, que estreou no Estadual na quinta-feira com derrota para o Barbalha por 3 a 1 fora de casa, chega para o confronto como franco atirador. O desfalque será Aaron atacante que está lesionado. Em contrapartida, o atacante Carlison, emprestado do Náutico, já regularizado e vai como opção para o técnico Adelmo Soares.

Prováveis Escalações

Fortaleza

João Ricardo, Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pol Fernández, Tomás Pochettino, Marinho, Juan Martín Lucero e Moisés. Técnico: Vojvoda

Cariri

Jackson, Elizeu, Charles, Paulo Martins, João Afonso, Breno, Da Silva, Robinho, Dalvan, Aurélio e Hudson Dias. Técnico: Adelmo Soares

FORTALEZA X CARIRI | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada do Campeonato Cearense (jogo atrasado)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 27/01/2025 (segunda-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistente 1: YURI Rodrigues CUNHA

Assistente 2: Jorge FERNANDO T. BANDEIRA Filho