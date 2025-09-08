Fortaleza apresenta novo técnico Martín Palermo nesta segunda; acompanhe cobertura

O treinador argentino Martín Palermo, novo técnico do Fortaleza, será oficialmente apresentado pelo Tricolor do Pici no início da tarde desta segunda-feira (8), no Centro de Excelência Alcides Santos. A apresentação está marcada para 12h40.

Na ocasião, Palermo será oficialmente apresentado como novo técnico do Fortaleza e responderá a perguntas da imprensa. O argentino desembarcou em Fortaleza (CE) na última sexta-feira (5) e já iniciou os treinamentos com o elenco.

Após a coletiva de apresentação, Palermo comandará mais uma sessão de treinamentos dos jogadores do Fortaleza. O treino desta segunda está marcado para 16h. O último domingo (7), que inicialmente seria de descanso, também foi de treinamentos.

O Fortaleza ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela da Série A, com apenas 15 pontos conquistados. Agora sob novo comando, a equipe tenta se recuperar para evitar o rebaixamento para a Série B do Brasileirão.