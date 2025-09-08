O que disse Palermo sobre o nível do elenco do Fortaleza

O técnico argentino Martín Palermo foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza nesta segunda-feira (8), no Pici. Com a difícil missão de evitar o rebaixamento tricolor na Série A do Brasileiro, o comandante de 51 anos comentou sobre a conversa com o elenco e o apoio dos compatriotas no início de trabalho, já que a equipe cearense conta com oito ‘hermanos’ dentro do plantel atual.

"O grupo está afetado, golpeado, mas me mostrou nestes dois de treinos que estão entusiasmados, com gana de reverter a situação, e essa é a única maneira, confiar, e entender que esse momento pode ser passageiro, pois um triunfo pode mudar tudo, o ânimo, então é ter calma e pensar no próximo jogo. O grupo está unido, vi e senti um vestiário, um ambiente, muito familiar, com atletas muito comprometidos, principalmente os argentinos, que tenho mais facilidade (de comunicar) para saber de algo interno, se tem algo que preciso detectar (de problema), que não é só no futebol, no tático, mas no mental”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

No elenco atual, o Fortaleza tem 10 estrangeiros, sendo oito argentinos: os zagueiros Brítez e Gastón Ávila, o lateral-direito Mancuso, o volante Emanuel Martínez, o meia Pochettino, e os atacantes José Herrera e Lucero. Os demais gringos são o zagueiro chileno Kuscevic e o o meia recém-chegado Yeison Guzmán, último nome anunciado e que ainda não estreou pela equipe.

Decisão de reintegrar os afastados do elenco do Fortaleza

Na coletiva, Palermo também comentou sobre a decisão de reintegrar os jogadores do elenco que foram afastados pelo técnico português Renato Paiva nas últimas semanas. O novo treinador ressaltou que pediu isso ao CEO Marcelo Paz e explicou que precisa de todos unidos.

"O plantel que temos são os jogadores que queremos para esse momento. Trazer mais jogadores não seria bom, não daria para conseguir trabalhar. Quando falei com o presidente, fiz o acordo de reintegrar os jogadores que estavam treinando separados, em outras circunstâncias, pois necessitamos de todos, então que eles assumam os lugares deles. Temos 39 ou 40 jogadores, mas necessito de todos para a partida, o material está aqui, não preciso de reforços, pois eu teria de tirar mais jogadores, não seria bom para o elenco. Me sinto tranquilo com os jogadores de momento. Não lutamos por um título, sei que não é a realidade, então agora é salvar o Fortaleza. Tive a sorte de ganhar muitos títulos e sei que não é o momento. Sei da sorte de ganhar muitos títulos, como treinador, eu tive a sorte de ganhar no Olímpia, mas sei que não é o mesmo (momento), e salvar o Fortaleza será como ganhar um titulo". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Como característica de trabalho, Palermo ressaltou que é direto e verdadeiro com o elenco. Em busca de definir os titulares nos próximos dias, pontuou que será transparente com os atletas.

"Às vezes, o treinador não conecta com o jogador, não convence o jogador, não é do gosto do jogador e não termina jogando da melhor maneira, então o que preciso é gerar isso desde o primeiro dia com cada um dos jogadores, que acreditem em mim, não apenas na palavra, mas no trabalho, no meu conhecimento, na minha sinceridade, não posso dizer algo ao jogador e no outro dia fazer outra coisa, o jogador precisa crer na minha palavra. E o jogador precisa dar tudo, pois o treinador sabe quando ele não lhe dá tudo (em campo), aí vem o momento que não é bom, o jogador não está no melhor momento, então nos temos de investigar mais dentro para saber o porquê disso, principalmente quando não temos muito material, pois temos de exigir do treinador para ter o melhor do time, agora quando tem jogadores, como aqui, temos de manejar da melhor forma para o jogador crer na explicação do time" Martín Palermo Técnico do Fortaleza

O próximo compromisso tricolor é sábado (13), às 16h, diante do Vitória-BA, na Arena Castelão. Na tabela de classificação, a equipe cearense é a vice-lanterna, com 15 pontos, enquanto o rubro-negro baiano aparece na 17ª colocação, com 22. Logo, é um confronto direto no Z-4.