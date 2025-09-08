Como vai jogar o Fortaleza de Palermo? Novo técnico detalha modelo de jogo

O novo técnico Martín Palermo detalhou o esquema de jogo que pretende adotar no Fortaleza, durante entrevista coletiva de apresentação nesta segunda-feira (8), no Pici. O argentino disse que o seu foco será em recuperar a segurança defensiva da equipe.

“Minha característica é priorizar que a equipe faça bem o defensivo, ser forte defensivamente, para depois desabrochar uma proposta de jogo. Mas sim, tem que focar nisso: não sofrer gols, o que a equipe vem sofrendo nas últimas partidas”, explicou.

Legenda: Palermo durante treino no Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Para alcançar esta segurança defensiva, Palermo irá apostar na continuidade e no fortalecimento de um esquema. O técnico argentino não cravou qual formação irá utilizar, mas quer dar prioridade a manter um esquema fixo.

Eu gosto de manter um esquema fixo, com base também nos jogadores que vou conhecendo e posso relacionar para a partida seguinte, seja um 4-4-2, um 4-2-3-1. Há muitos jogadores e também diversidade de possibilidades. Não gosto muito de estar mudando muito de uma partida para outra, mas sim sustentar uma estrutura fixa de equipe, que é o que consolida o Fortaleza para encarar cada compromisso com a maior responsabilidade. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Palermo também detalhou a sua metodologia de escolha dos titulares. “Por em campo os 11 jogadores que estão em melhores condições. Temos que estar 100% para cada partida”, concluiu o novo treinador argentino.