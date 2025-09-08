Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como vai jogar o Fortaleza de Palermo? Novo técnico detalha modelo de jogo

Martín Palermo foi apresentado oficialmente e explicou sua forma de jogar

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:54)
Jogada
Legenda: Martín Palermo em coletiva de apresentação no Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/FEC

O novo técnico Martín Palermo detalhou o esquema de jogo que pretende adotar no Fortaleza, durante entrevista coletiva de apresentação nesta segunda-feira (8), no Pici. O argentino disse que o seu foco será em recuperar a segurança defensiva da equipe.

“Minha característica é priorizar que a equipe faça bem o defensivo, ser forte defensivamente, para depois desabrochar uma proposta de jogo. Mas sim, tem que focar nisso: não sofrer gols, o que a equipe vem sofrendo nas últimas partidas”, explicou.

Foto de Palermo durante treino no Fortaleza
Legenda: Palermo durante treino no Fortaleza
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Para alcançar esta segurança defensiva, Palermo irá apostar na continuidade e no fortalecimento de um esquema. O técnico argentino não cravou qual formação irá utilizar, mas quer dar prioridade a manter um esquema fixo.

Eu gosto de manter um esquema fixo, com base também nos jogadores que vou conhecendo e posso relacionar para a partida seguinte, seja um 4-4-2, um 4-2-3-1. Há muitos jogadores e também diversidade de possibilidades. Não gosto muito de estar mudando muito de uma partida para outra, mas sim sustentar uma estrutura fixa de equipe, que é o que consolida o Fortaleza para encarar cada compromisso com a maior responsabilidade.
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

Palermo também detalhou a sua metodologia de escolha dos titulares. “Por em campo os 11 jogadores que estão em melhores condições. Temos que estar 100% para cada partida”, concluiu o novo treinador argentino.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

O que disse Palermo sobre o nível do elenco do Fortaleza

teaser image
Jogada

Palermo é apresentado no Fortaleza e revela: ‘se vim é porque falei muito com Vojvoda’

Assuntos Relacionados
Capa da EA FC 2026, com Bellingham e Musiala

Jogada

EA FC 2026 divulga melhores jogadores do game; veja rating

Lista dos 26 principais atletas masculinos tem

Alexandre Mota Há 31 minutos
Foto de jogadores da seleção da Itália comemorando gol em partida

Jogada

Israel x Itália nas Eliminatórias da Copa: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Daniel Farias Há 36 minutos

Jogada

Evento "Corra por Uma Causa" terá show de Zélia Duncan, em Fortaleza; veja como participar

Corrida será realizada no dia 5 de outubro

Redação Há 40 minutos

Jogada

Após estreia do Floresta, Leston Júnior avalia quadrangular da Série C: 'Fase muito equilibrada'

Verdão empatou em 0x0 com o Caxias na estreia do quadrangular da Série C

Vladimir Marques Há 50 minutos

Jogada

Atleta do Ceará é bronze no Brasileiro Júnior de Judô e sobe em ranking nacional da categoria

Richarde de Oliveira disputou na categoria meio-pesado (-100kg)

Redação Há 1 hora
Foto de Martín Palermo em coletiva de apresentação no Fortaleza

Jogada

Como vai jogar o Fortaleza de Palermo? Novo técnico detalha modelo de jogo

Martín Palermo foi apresentado oficialmente e explicou sua forma de jogar

Daniel Farias Há 1 hora