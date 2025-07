Fluminense x Chelsea na Copa do Mundo de Clubes: horário, onde assistir, palpites e escalações

Em um capítulo histórico no futebol mundial, o Fluminense encara o Chelsea nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos EUA, pelas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Em jogo único, os times buscam uma vaga na grande decisão do torneio - a outra semifinal, realizada na quarta (9), reúne Paris Saint-Germain (PSG) x Real Madrid.

Assim, o time carioca é o único representante brasileiro vivo na competição. Botafogo e Flamengo chegaram até às oitavas, enquanto o Palmeiras se despediu nas quartas.

No estádio MetLife Stadium, a equipe comandada por Renato Gaúcho busca manter a invencibilidade no Mundial. Em cinco jogos, são três vitórias e dois empates. Avançando ao mata-mata na vice-liderança do Grupo F, onde ficou atrás do Borussia Dortmund, o Fluminense acumulou triunfos memoráveis como ao superar a Inter de Milão e o Al-Hilal.

Deste modo, acumulou uma receita histórica ao longo das etapas, já embolsando R$ 329,4 milhões em premiações da Fifa. Se passar de fase, adquire mais, no mínimo, US$ 30 milhões (R$ 164,4 milhões), que é o valor do vice-campeão.

Já o Chelsea teve chegou nas eliminatórias sem maiores sustos, apesar da derrota para o Flamengo no Grupo D. Será o 3º embate com brasileiros, uma vez que os ingleses também eliminaram o Palmeiras nas quartas de final, com vitória por 2 a 1. Das últimas oito partidas na temporada, são sete vitórias sob o comando do italiano Enzo Maresca.

Desfalques importantes

Renato Gaúcho tem desfalques importantes: o zagueiro argentino Freytes e o volante Martinelli, que cumprem suspensão. A tendência é que Hércules, autor de gols nos dois últimos jogos, seja escalado no meio-campo, enquanto o lateral-esquerdo Renê atue no setor de defesa.

O principal destaque tricolor é o meia colombiano Arias. Com 27 anos, o atleta acumula 37 jogos na temporada, com quatro gols e 14 assistências.

No Chelsea, a dúvida é no ataque. Titular, o centroavante inglês Liam Delap é desfalque por acúmulo de cartões. João Pedro e o senegalês Nicolas Jackson brigam pela vaga.

Em contrapartida, o volante equatoriano Moisés Caicedo retoma a posição. A tendência é que o brasileiro Andrey Santos deixe o time titular.

Palpite

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), ge (site), Dazn (streaming) e CazéTV (canal do YouTube).

Prováveis escalações

Fluminense | Fábio; Gabriel Fuentes, Ignácio, Thiago Silva, Renê e Guga; Bernal, Nonato e Hércules; Arias e Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Chelsea | Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Adarabioyo e Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Palmer; Nkunku, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Ficha técnica | Fluminense x Chelsea