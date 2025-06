Flamengo vira sobre Chelsea, vence e segue 100% na Copa do Mundo de Clubes

O Flamengo, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, venceu de virada o Chelsea por 3 a 1 nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os cariocas resolveram com paciência uma partida que poderia ser complicada e terminaram colocando o rival inglês na roda e ouvindo "olé" das arquibancadas, tomadas por rubro-negros.



O triunfo por 3 a 1 é mais um resultado favorável aos sul-americanos, que não perderam um jogo sequer na competição, e a prova de que não existe abismo algum entre brasileiros e rivais da Europa, sejam medianos ou da elite.



A vitória deixa o Rubro-Negro muito perto das oitavas de final. São seis pontos e, até o momento, 100% de aproveitamento na competição, com a liderança assegurada do Grupo D. O Chelsea é o segundo, com três Los Angeles FC e Espérance, os outros integrantes da chave, se enfrentam ainda nesta sexta-feira.



O duelo na Filadélfia foi mais um que mostrou domínio de um brasileiro sobre uma equipe europeia, sobretudo na segunda etapa Mesmo quando perdia por 1 a 0 após gol de Pedro Neto, resultante de falha do lateral Wesley, o Flamengo não se desesperou e recuperou o futebol na segunda etapa.



O gol de empate do time brasileiro saiu depois que Bruno Henrique deixou o banco de reservas, aos 16 minutos do segundo tempo. Após o placar igualado, com Danilo, três minutos depois, o Flamengo já estava a frente do placar. A partida foi definida com a expulsão do atacante Nicolas Jackson, atacante senegalês do time londrino. Ganhando o jogo e com um a mais em campo, os cariocas sacramentaram a vitória com o jovem Wallace Yan marcando o terceiro.

PRÓXIMO CONFRONTO

Agora, o Flamengo viaja a Orlando, na Flórida, para fechar a fase de grupos contra o Los Angeles FC. O jogo será na próxima terça, às 22h (de Brasília). No mesmo dia e horária, o Chelsea encara o Espérance, da Tunísia, na Filadélfia.