Ferroviário suspende venda de ingressos para torcida do Santa Cruz após ônibus ser apedrejado

O Ferroviário decidiu suspender temporariamente a venda de ingressos para a torcida do Santa Cruz-PE. A ação ocorre devido à denúncia protocolada pela CBF junto ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), por causa do ataque ao ônibus que levava a delegação coral após o duelo contra o time pernambucano. As equipes voltam a se enfrentar em jogo da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo (8), no Estádio Presidente Vargas.

Se o STJD determinar que o confronto seja realizado com torcida única, a equipe coral assegura o reembolso do valor total aos torcedores visitantes que já tenham comprado o bilhete.

ENTENDA O CASO

O veículo que levava o time do Ferroviário foi apedrejado após a derrotada para o Santa Cruz, no último domingo (1º). O clube lamentou o ocorrido e informou que ninguém foi ferido na ação. Ainda em nota, a equipe cearense ressaltou que estava sob escolta da Polícia Militar daquele estado e cobrou punição aos responsáveis pelo ato criminoso.

Além da CBF, a Federação Cearense de Futebol (FCF) também entrou com um pedido como terceiro interessado no processo. O jurídico da entidade solicitou, em caráter preventivo, a proibição da entrada de torcedores do time visitante assim como a venda de ingressos para eles.

Ferroviário e Santa Cruz estão no Grupo A3 da competição. O Tubarão da Barra está em quarto na tabela, com nove pontos. Já o Santa é líder, com 19 somados. Apenas os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham a disputa ao vivo e em tempo real.