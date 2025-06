Ônibus do Ferroviário é apedrejado após jogo no Arruda pela Série D; FCF e clube publicam nota

O ônibus que levava a delegação do Ferroviário de volta para o hotel após jogo no Recife pela Série D, foi apedrejado por torcedores do Santa Cruz, segundo o clube cearense. Ferroviário e Santa Cruz se enfrentaram neste domingo (1), pela 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, com o time pernambucano vencendo por 3x1 em jogo no Arruda.

O Ferroviário publicou uma nota explicado o corrido em Recife, afirmando que o ataque ocorreu mesmo com escolta policial ao ônibus coral.

"Ao deixarmos o Estádio do Arruda, retornando para o hotel onde estávamos hospedados no Recife, nossa delegação foi alvo de uma ação covarde e ousada por parte de torcedores do Santa Cruz, que apedrejaram o ônibus, mesmo com a presença de escolta da Polícia Militar de Pernambuco. O episódio colocou em risco a integridade física dos nossos atletas, comissão técnica e staff.

Por muito pouco, ninguém se feriu. A gravidade do ocorrido poderia, infelizmente, ter resultado em uma tragédia.

Lamentamos profundamente e repudiamos veementemente mais um ato de vandalismo e violência ocorrido em solo pernambucano. Reforçamos que episódios como esse mancham o futebol, afastam as famílias dos estádios e jamais podem ser tratados como algo comum no esporte.

Esperamos que os responsáveis sejam devidamente identificados e que as autoridades competentes tomem as providências cabíveis. Seguimos firmes, unidos e focados no nosso trabalho".

FCF se pronuncia

A Federação Cearense de Futebol (FCF), se pronunciou após o ocorrido, publicando uma nota oficial em seguida.

A Federação Cearense de Futebol repudia de forma veemente o covarde ataque sofrido pela delegação do Ferroviário Atlético Clube, ocorrido na noite deste domingo, 1, no trajeto entre o Estádio do Arruda, em Recife/PE, e o hotel aonde a equipe cearense está hospedada, após a partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série D, diante do Santa Cruz Futebol Clube.

Lamentavelmente, este é o segundo caso de violência envolvendo torcedores de clubes do estado de Pernambuco contra agremiações do futebol cearense, ato este que revela uma impunidade por parte do Governo do Estado e da Segurança Pública contra esses marginais travestidos de torcedores, representando uma grave ameaça à integridade física dos atletas, comissão técnica e demais profissionais envolvidos nas competições.

A Federação Cearense de Futebol, por meio de seu departamento jurídico, adotará todas as providências necessárias para garantir a integridade física dos atletas e da comissão técnica, bem como para assegurar a devida apuração das responsabilidades nas esferas desportiva, cível e criminal.

A Federação Cearense de Futebol manifesta sua solidariedade ao Ferroviário Atlético Clube e reforça seu compromisso com a defesa da integridade dos clubes cearenses em qualquer praça esportiva do país.