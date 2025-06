Restando 7 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série D, todos os cearenses tem chance de classificação

No fim de semana, foi disputada a 7ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, com os quatro representantes cearenses em campo. Iguatu e Horizonte venceram, o Maracanã empatou e o Ferroviário perdeu.

Com os resultados, os quatro representantes cearenses mantém as chances de classificação restando 7 rodadas.

Como estão os cearenses

Legenda: Iguatu e Maracanã estão no Grupo A2 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Ferroviário e Horizonte estão no Grupo A3 da Série D Foto: Reprodução / CBF

A melhor situação é do Iguatu, em 3º do Grupo A2, com 10 pontos e com 2 pontos de vantagem dentro do G4.

O Ferroviário também está no G4, no Grupo A3, mas com a mesma pontuação do Treze/PB.

O Horizonte vem reagindo e já está 2 pontos do G4 do A3, e o Maracanã, caiu de rendimento, e está 4 pontos do G4 do Grupo A2.

Assim, todos os cearenses mantém as chances de vaga. No Grupo A3, duas vagas parecem em aberto, com 6 times separados por 4 pontos.

Já no Grupo A3, três times dispararam, e só uma vaga parece estar em aberto. Com Ferroviário e mais 5 times lutando por vaga.

Ferroviário preocupa

O Tubarão da Barra está no G4 do Grupo A3 com 9 pontos, mas perdeu a 4ª partida fora de casa, agora para o líder Santa Cruz/PE, por 3x1 no Arruda.

Santa Cruz (19), América/RN (13), Central de Caruaru (13) estão se consolidando do G4, e o Tubarão, com 9, já vê Treze (9), Horizonte (7) e Santa Cruz/RN (7), o ameaçarem.

Legenda: O Ferroviário perdeu para o Santa Cruz/PE fora de casa no Arruda Foto: Evelyn Victoria / Santa Cruz F.C

O alento para o Ferroviário é que o time tem 4 jogos em casa até o fim da 1ª Fase, e um dos jogos fora é contra o Horizonte no Domingão. Ou seja, o Tubarão da Barra tem a chance de garantir a classificação sem necessitar dos jogos fora contra América/RN e Santa Cruz/RN.

Vencer o Santa Cruz no PV no domingo, próximo jogo em casa, pela 8ª rodada é vital para uma classificação coral.