Ferroviário anuncia a contratação do atacante Vitinho, ex-Botafogo

O Ferroviário anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação do atacante Vitinho. O atleta de 22 anos vem de empréstimo do Botafogo e ficará no Tubarão da Barra até o fim de 2024.

Em sua trajetória no futebol, o mais novo reforço coral passou pela base do Boavista e do Resende, ambos do Rio de Janeiro, antes de ser comprado pelo Alvinegro da Estrela Solitária. No Glorioso, Vitinho se profissionalizou e foi campeão da Série B em 2021.

Na temporada de 2023, o atacante defendeu o Santo André, onde disputou a Série D do Brasileirão e marcou quatro gols em 11 jogos disputados.

FICHA DO ATLETA

Nome: João Victor Vaz Lopes Pinto (Vitinho)

Posição e Idade: Atacante, 22 anos (14/02/2001)

Clubes: Resende/RJ, Santo André/SP e Botafogo/RJ

CONTRATAÇÕES E RENOVAÇÕES

Vitinho é o quarto reforço coral para 2024. Além dele, o volante Ralph, o também atacante João Guilherme e o lateral-esquerdo Daniel Vançan também foram contratados.

Já nas renovações, o Tubarão da Barra manteve, até o momento, Ciel, Douglas Dias, Wesley, Geninho, Lincoln e Tarcísio do elenco campeão da Série D. Em 2024, a equipe será comandada por Matheus Costa, que assumiu após a saída de Paulinho Kobayashi para o Capital.