Ferroviário anuncia contratação do atacante João Guilherme para a temporada 2024

O Ferroviário anunciou a contratação do atacante João Guilherme. O jogador brasileiro de 22 anos estava atuando no Atlético Cearense e chega ao Ferrão para as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro.

No início de sua carreira, o jogador atuou em equipes do futebol piauiense, como Flamengo-PI e Fluminense-PI. Além destes times, também vestiu as camisas de Retrô-PE, Concórdia-SC e Atlético Cearense. Ele chega por empréstimo de um ano do Maguary-PE.

Na temporada 2023, João Guilherme atuou por Concórdia e Atlético-CE. Ao todo, foram 27 partidas na temporada, com dois gols marcados. Ele é filho de Batistinha, ídolo do Ferroviário. João Guilherme é o segundo reforço anunciado pelo Ferroviário. Nesta semana, o clube anunciou o lateral Daniel Vançan.

FICHA TÉCNICA | JOÃO GUILHERME

Nome: João Guilherme de Souza Crispim

Posição: atacante

Nascimento: 30/10/2000 (22 anos)

Naturalidade: Teresina (PI)

Altura: 1,80 m

Clubes: Flamengo-PI, Fluminense-PI, Retrô-PE, Concórdia-SC e Atlético Cearense.

