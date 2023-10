Ferroviário anuncia volante Ralph para 2024

O Ferroviário segue se reforçando para a temporada de 2024. O Tubarão da Barra anunciou neste domingo (15), o volante Ralph, de 25 anos, que disputou o Brasileiro da Série C pelo Ypiranga-RS.

Na campanha do 13º colocado da Série C, o volante fez 19 jogos, ou seja, todas as partidas da equipe na competição.

Revelado pelo Atlético Mineiro, Ralph foi bicampeão pernambucano pelo Náutico em 2022.

Outros reforços

Além de Ralph, o Ferrão já havia anunciado o atacante João Guilherme e o volante o lateral-esquerdo Daniel Vançan.

Eles chegam para reforçar a equipe para a temporada 2024, sob o comando de Matheus Costa, que assumiu a equipe para substituir Paulinho Kobayashi. O técnico campeão brasileiro da Série D assumiu o Capital-DF.