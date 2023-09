Paulinho Kobayashi se despede do Ferroviário nas redes sociais: 'Até breve'

Paulinho Kobayashi, campeão invicto da Série D do Campeonato Brasileiro com o Ferroviário, se despediu do Tubarão da Barra na manhã dessa quinta-feira (21) nas redes sociais. O treinador foi o único que, juntamente com toda sua equipe, conseguiu conquistar o bicampeonato da quarta divisão. Ele soma 60 jogos nas duas passagens pelo clube coral.

Kobayashi, no final de seu texto, deixou claro a possibilidade de retornar ao Tubarão da Barra: "Até breve, pois o bom filho a casa retorna."

PASSAGEM VITORIOSA

Em 2023, o treinador se despede da equipe após 10 meses de trabalho e cinco competições disputadas (Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Fares Lopes, Brasileirão Série D). Kobayashi soma 28 vitórias, 18 empates e apenas oito derrotas.

Na temporada, a equipe comandada por Kobayashi expôs a eficiência dentro de campo, marcando 88 gols e com um aproveitamento de 62,96%.

Paulinho Kobayashi agora vai assumir o comando do Capital-DF, de Brasília, e juntamente com ele, vai levar seis jogadores, também campeões e já conhecidos do treinador, para compor seu elenco de 2024 na equipe brasiliense.