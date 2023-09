Seis jogadores do Ferroviário têm pré-contrato com novo time de Kobayashi; clube quer manter atletas

Após a conquista da Série D, o Ferroviário vai ter pela frente mais um desafio: a montagem do elenco para a disputa da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que seis jogadores estão com pré-contrato assinado com o Capital-DF, para onde o técnico Paulinho Kobayashi também deve se transferir.

Os seis atletas são atacantes e defensores. Os dirigentes do Tubarão da Barra corre contra o tempo para convencer os atletas a seguirem no grupo, inclusive apresentando contrapropostas. No entanto, os jogadores já têm pré-contrato assinado com a equipe de Brasília.

O Ferroviário conquistou o bicampeonato da Série D de forma invicta. Na final, a equipe comandada por Kobayashi venceu a Ferroviária por 2 a 1 na noite deste sábado (16), no Estádio Presidente Vargas. Foram 24 jogos na competição, com uma campanha de 15 vitórias e 9 empates, com 54 pontos conquistados (75% de aproveitamento). Foram 42 gols marcados e apenas 12 sofridos.