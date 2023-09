Campeão da Série D, Ferroviário garantiu quase R$ 5 milhões em premiações na temporada

O Ferroviário conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer a Ferroviária por 2 a 1 no Presidente Vargas, se sagrando assim, bicampeão na noite deste sábado (16). Além da taça, a equipe arrecadou 800 mil reais entre premiações e cotas do torneio por chegar à decisão. Ao todo, são R$ 4,85 milhões de reais na temporada. O título valeu R$100 mil, de acordo com a cota destinada da CBF.

Em 2023, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribui R$ 25 milhões aos participantes do quarta divisão. Antes, no Nordestão, o grupo comandado por Paulinho Kobayashi conquistou R$ 2,4 milhões em premiação pela participação e por ter conquistado vaga nas quartas. Na Copa do Brasil, o time avançou à 2ª fase e levou R$ 1,65 milhão para a conta.

Já na Série D, a CBF dividiu a premiação por 6 Fases, da 1ª até a decisão. Assim, o Tubarão da Barra foi acumulando cotas financeiras até conquistar a taça.

VEJA PREMIAÇÕES POR FASE

1ª Fase: 64 clubes recebem R$ 300 mil

2ª Fase: 32 clubes ganham R$ 100 mil

3ª Fase: 16 clubes recebem mais R$ 100 mil

4ª Fase: 8 clubes ganham mais R$ 100 mil

5ª Fase: 4 clubes recebem mais R$ 100 mil

Final: Campeão e vice ganham mais R$100 mil