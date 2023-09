Torcida do Ferroviário regista 5º maior público da Série D em final no PV; veja lista

A torcida do Ferroviário fez uma grande festa no Presidente Vargas no jogo final da Série D do Campeonato Brasileiro, com um público pagante de 11.984.

O público registrado foi o maior do Tubarão da Barra na Série D do Brasileiro, e o 5º maior a edição de 2023. Antes da decisão deste sábado, o maior público coral tinha sido o do jogo do acesso, contra o Maranhão no PV, com 7.394 pagantes.

Veja lista de maiores públicos da Série B:

1º) 28.173 (Santa Cruz 1x0 Campinense) - Arruda

2º) 16.034 (Santa Cruz 1x0 Sousa/PB) - Arruda

3º) 14.182 (Santa Cruz 0x0 Pacajus) - Arruda

4º) 12.158 (Santa Cruz 1x1 Potiguar de Mossoró) - Arruda

5º) 11.984 (Ferroviário 2x1 Ferroviária) - Presidente Vargas

6º) 11.673 (Santa Cruz 2x2 Nacional de Patos) - Arruda

7º) 10.305 (Caxias 1x1 Portuguesa-RJ) - Centenário

8º) 10.114 (Santa Cruz 1x0 Iguatu) - Arruda