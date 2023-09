Ferroviário renova com lateral-direito Wesley

O Ferroviário anunciou nesta terça-feira (19), a renovação de contrato do lateral-direito Wesley para 2024. O jovem atleta foi um dos grandes destaque do time coral na temporada e na campanha do título da Série D do Campeonato Brasileiro.

Com 21 anos, Wesley fez 39 partidas oficiais pelo Ferroviário, sendo 23 dos 24 jogos na Série D. Ele marcou dois gols e deu duas assistências.

Reformulação

Após o fim da Série D no último sábado, quando sagrou-se campeão da Série D no PV, o Ferroviário iniciou a reformulação para a temporada 2024, já que não disputará mais jogos oficiais este ano. O técnico campeão, Paulinho Kobayashi, deve acertar com o Capital/DF e levar com ele mais seis jogadores. Assim, o clube deve fechar com Matheus Costa, ex-Floresta e renovar parte do elenco.