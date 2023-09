Ferroviário não consegue segurar Kobayashi e já mira novo técnico

Apesar do esforço da diretoria coral, que ofereceu o dobro de salário, o técnico Paulinho Kobayashi optou por deixar o Ferroviário e vai comandar o Capital, de Brasília, na próxima temporada. Com isso, os dirigentes do Tubarão já conversam com um novo treinador para 2024.

O Diário do Nordeste apurou que o nome mais forte é o de Matheus Costa, de 36, que treinou o Floresta recentemente. Outro nome colocado na mesa foi o de Ranielle Ribeiro, que estava no Santa Cruz. O cearense Marcelo Vilar, que tem passagens pela Barra, também foi ventilado, mas não é uma das primeiras opções no momento.

Kobayashi se despediu de atletas e funcionários do Ferroviário na manhã desta segunda-feira (18). A diretoria coral até se reuniu novamente com ele, mas não conseguiu cobrir a oferta do time de Brasília, que foi três vezes maior do que o atual salário do técnico responsável pelo bicampeonato do clube na Série D do Brasileiro.

Além do título da quarta divisão nacional, Paulinho Kobayashi garantiu o Ferroviário na Copa do Brasil de 2024 ao chegar na final da Taça Fares Lopes. A campanha foi de 54 jogos, 28 vitórias, 18 empates e apenas 8 derrotas.

Favorito

O curitibano Matheus Costa, de 36 anos, começou a carreira de auxiliar técnico do Fluminense em 2016, na extinta Primeira Liga e em 2017 conseguiu subir o Paraná para a Série A do Brasileiro. Faltam apenas detalhes para que o novo técnico acerte com o Tubarão da Barra.

Na temporada 2020, foi campeão sergipano com o Confiança. Nesta temporada, chegou para realizar os três jogos finais do Floresta, após a saída de Sérgio Soares, e ganhou duas partidas, sendo suficiente para manter o Verdão na Série C para 2024.