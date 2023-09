Após título da Série D, Paulinho Kobayashi deve deixar o Ferroviário para comandar time de Brasília

Paulinho Kobayashi deve deixar o Ferroviário após conquistar o acesso à Série C e o título invicto da quarta divisão do Brasileiro. O técnico acertou com o Capital, de Brasília, para a próxima temporada. O Diário do Nordeste apurou que o clube brasiliense ofereceu o triplo do que ele ganha atualmente. O Tubarão da Barra, no entanto, só conseguiu dobrar a própria oferta.

"O próximo passo é descansar, é férias. Chegou o momento de acabar o campeonato, recuperar a cabeça. A gente teve um ano muito desgastante, de muitas viagens, concentrações... Agora é férias. O Ferroviário, para mim, é minha casa. Então, aconteça o que acontecer, pode ter certeza que todo filho sempre vai dormir em casa. Ele pode sair, pode voltar, pode ter certeza que, independente do que aconteça no futuro, aqui é minha casa como técnico de futebol", disse o técnico em coletiva após o título.

Kobayashi retornou ao Ferroviário em fevereiro de 2023. Nesta temporada, foram 51 partidas no comando da equipe, numa temporada com 26 vitórias, 17 empates e 8 derrotas. No comando da equipe, o técnico de 53 anos chegou às quartas da Copa do Nordeste, levou o time à 2ª fase da Copa do Brasil, conquistou o vice da Fares Lopes e erguei a taça de Campeão da Série D de 2023, que ele considera o principal trabalho da carreira até o momento.

"Acredito que foi o principal. Conseguir um título invicto não é comum. Então, o trabalho é bem feito. Acredito que aqui foi o melhor trabalho. (...) Só que quando você faz uma competição inteira sem nenhuma derrota, acredito que esse foi o melhor trabalho", revelou o técnico.