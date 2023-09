Jogador do Ferroviário pede namorada em casamento após ser campeão da Série D, no PV

Com a medalha de campeão do Campeonato Brasileiro da Série D no peito, Gabryel Martins conquistou outro troféu na noite deste sábado (16), no Estádio Presidente Vargas. Após o título, o atacante do Ferroviário pediu a namorada Bárbara Souza em casamento e ouviu o sim. Nas redes sociais, o perfil do Tubarão da Barra compartilhou fotos do momento.

O jogador, que pertence ao Fluminense e veio emprestado ao time coral, fez a pergunta ao final da partida que garantiu o título invicto da Série D ao Ferroviário. De joelhos no gramado do estádio, ele disse: "Bárbara Conceição Souza, você aceita se casar comigo?" A noiva, depois do sim, completou: "Estou felicíssima e realizada."

"Era uma coisa que já estava sendo planejada entre a gente. Hoje o meu maior título foi esse. Era um sonho que eu tinha, só que ela tinha mais ainda. Graças a Deus foi hoje e conquistando esse título ficou ainda mais especial", disse em entrevista ao repórter Brenno Rebouças, da Verdinha FM.

Com gols de Deysinho e Ciel, o Tubarão da Barra venceu a Ferroviária por 2 a 1 e garantiu o bicampeonato da quarta divisão em 2023. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi conquistou o título de forma invicta. Em 24 jogos, foram 15 vitórias e 9 empates, com 54 pontos conquistados (75% de aproveitamento). A equipe marcou 42 gols e apenas 12 sofridos.