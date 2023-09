Ferroviário encaminha contratação do técnico Matheus Costa, ex-Floresta

O Ferroviário, já ciente da saída do treinador Paulinho Kobayashi, foi ao mercado procurar um substituto para o lugar do comandante e encaminha a contratação de um profissional já conhecido no futebol cearense. O Diário do Nordeste apurou que o treinador Matheus Costa vai assumir o comando do time Coral e na segunda-feira (25), ele viaja para Fortaleza para assinar os documentos.

QUEM É MATHEUS COSTA?

O treinador Matheus Costa tem passagens por clubes como Paraná, Joinville, Confiança, Paysandu, Operário Barra, Santo André e Floresta. O técnico Matheus Costa, que estava livre no mercado, também recebeu proposta de outras equipes como Portuguesa e Floresta.

Na temporada de 2023, o treinador comandou duas equipes (Santo André e Floresta) e em 20 jogos, somou sete vitórias, seis empates e sete derrotas. O treinador aceitou a proposta para comandar o Ferroviário devido ao seu interesse com o desafio que vai ter em 2024.

O Ferroviário agora vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro após ser campeão invicto da quarta divisão. O treinador Paulinho Kobayashi vai deixar o comando do Tubarão e, junto com ele, vai levar sete jogadores, também campeões, para o Capital-DF clube que vai comandar.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto