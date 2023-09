Paulinho Kobayashi deixa permanência no Ferroviário em aberto: 'A gente vai conversar a respeito'

Campeão invicto da Série D pelo Ferroviário, o treinador Paulinho Kobayashi ainda tem futuro indefinido para a próxima temporada. Pelo menos é o que ele afirma. Em participação ao vivo no Jogada 1º Tempo, da TV Diário, desta segunda-feira (18), o treinador afirmou que tem uma proposta, mas que ainda irá conversar com a diretoria do Ferroviário sobre o assunto.

"Eu vou colocar na mesa, a gente vai conversar e tudo vai depender daqui pra frente pra que a gente possa falar a respeito do futuro. Não só meu, acho que o próprio Ferroviário vai ter que fazer um planejamento pra 2024, porque, graças a Deus, o que nós conseguimos foram coisas boas. Pré-Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Estadual já estava e, agora, a Série C. Então, tem que ter um planejamento bem feito", disse.

"Tem, tem proposta sim. Isso aí eu não vou mentir. Uma coisa que eu sempre fui, foi verdadeiro. É aquilo que eu falei, eu não queria pensar na proposta, porque se você pensa em proposta, em lado financeiro, você esquece do profissional. Então, aqui eu separei, primeiro o meu lado profissional, primeiro o Ferroviário. Agora, acabou, conseguimos o objetivo e agora sim a gente vai colocar na mesa, vai conversar a respeito do que tem, do que o clube pensa e quem sabe a gente possa chegar a essa conversa. Sempre eu falo que aqui é minha casa e um filho não gosta de brigar com a família. Então, assim, com a minha família, vocês podem ter certeza aqui que eu vou estar sempre à disposição. Eu fico feliz de entrar nesse portão aqui. Eu tava até falando, poxa não vai ter mais treino, então a gente fica até chateado, triste de poder estar saindo agora não trabalhando ainda no Ferroviário", completou.

A proposta a qual Kobayashi se refere é do Capital, time de Brasília, que disputa a primeira divisão do Campeonato Candango na próxima temporada. O Diário do Nordeste apurou que o clube brasiliense ofereceu o triplo do que ele ganha atualmente. O Tubarão da Barra, no entanto, só conseguiu dobrar a própria oferta.

PASSAGEM NO FERRÃO

Paulinho Kobayashi retornou ao Ferroviário em fevereiro de 2023. Nesta temporada, foram 51 partidas no comando da equipe, numa temporada com 26 vitórias, 17 empates e apenas oito derrotas. No comando da equipe, o técnico de 53 anos chegou às quartas da Copa do Nordeste, levou o time à 2ª fase da Copa do Brasil, conquistou o vice da Fares Lopes e ergueu a taça de campeão da Série D de 2023, que ele considera o principal trabalho da carreira até o momento.