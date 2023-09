Gabryel Martins cita momento inesquecível com a camisa do Ferroviário e revela chance de permanência

Campeão brasileiro pelo Ferroviário, o jovem atacante Gabryel Martins, de apenas 21 anos, tem inúmeros motivos para comemorar também na vida pessoal. O atleta pediu a namorada Bárbara Souza em casamento e ficou noivo. Em participação ao vivo no Jogada 1º Tempo, da TV Diário, desta segunda-feira (18), o jovem afirmou que o momento vivido no último sábado foi inesquecível.

"Estou muito feliz. O bom que agora ficou ainda mais inesquecível, o sábado, pelo que aconteceu, com o casamento, o título. Agora vai ficar marcado na nossa história também. Ela merece muito também porque ela abdicou de muitas coisas pra vir pra cá, largou os sonhos dela pra viver o meu, que agora é nosso. Então, fico muito feliz e ela agora tá sempre comigo", disse.

Emprestado pelo Fluminense para a disputa da Série D, Gabryel revelou que em sua chegada traçou o título da Série D como um objetivo para sua passagem no clube coral. O atacante também ressaltou que foi muito bem recebido por todos os companheiros e citou o bom ambiente encontrado na equipe, o que pode ser um diferencial para a sua permanência.

"Eu vim pra cá com esse objetivo. Tracei isso como uma meta e conversei muito com o Mattheus Silva, o lateral, na primeira fase. Ele falava muito sobre acesso, mas eu nunca quis falar muito sobre isso, eu vim pra cá pra conquistar o título. Como na Fares Lopes eu não consegui, eu fiquei bastante triste, mas, graças a Deus, deu tudo certo e eu fico muito feliz por estar marcado na história do Ferroviário. Por enquanto, não tenho nada. A verdade é essa. Eu estava falando com meu empresário agora pouco, ele já estava vendo a passagem, que amanhã a gente tá voltando pro Rio de Janeiro e lá a gente vai sentar e conversar. Tem sim (possibilidade de ficar), a gente já está bem adaptado a cidade, ao clube, então vamos ver o que vai acontecer agora", comentou.