Goleiro do Inter ajuda a servir almoço para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, participou de uma ação voluntária servindo pratos de comida às vítimas das fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul. .

"Tem muitas famílias passando necessidade. O que nós, enquanto pessoas públicas e seres humanos, podemos fazer é ajudar. Então, quero convidar a todos. Os abrigos que existem estão precisando de alimento, de produtos de limpeza. Qualquer coisa é bem-vinda", disse Rochet em entrevista à rádio Gaúcha. "Estamos todos juntos, não tem uma camiseta no meio. É uma camiseta do Rio Grande do Sul. Temos que torcer para o mesmo lado. É o objetivo de todos nós." completou.

Legenda: Goleiro Sergio Rochet, do Internacional. Foto: SILVIO AVILA / AFP

O Inter está recebendo doações no Ginásio de Esportes Gigantinho, localizado no complexo do Beira-Rio, desde esta quinta (2), quando as chuvas se intensificaram no Estado. Em vídeo publicado pelo clube na rede social X (antigo Twitter), o volante Thiago Maia aparece puxando um carrinho com cestas básicas, ajudando os voluntários da tragédia.

O clube pede a contribuição de itens de higiene e limpeza, alimentos, colchões, roupas de cama, cobertas e ração para animais desabrigados.

A elevação do Rio Guaíba, que ultrapassou a marca de 4,3 metros, alagou os centros de treinamento do Internacional e do Grêmio. Ambos os clubes deram folga aos seus respectivos elencos. Na quarta-feira (1), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou todas as partidas que envolvem clubes gaúchos como mandantes ou visitantes em competições administradas pela entidade até a próxima segunda-feira.

O clássico Internacional x Juventude, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio, foi remarcado para 10 de maio. As seguintes partidas da 5ª rodada do Brasileirão, que seriam disputadas neste fim de semana, ainda não tem data definida: Cruzeiro x Internacional, Grêmio x Criciúma e Juventude x Atlético-GO.