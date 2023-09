Ferroviário anuncia carreata para celebrar o bicampeonato da Série D; veja detalhes

Nesta quarta-feira (20), o Ferroviário anunciou, por meio de suas redes sociais, a realização de uma carreata para celebrar a conquista do bicampeonato brasileiro da Série D. A celebração está marcada para o domingo (24), com início às 8h, na Praça da Imprensa, na Avenida Desembargador Moreira.

Legenda: Ferroviário vai realizar carreata para comemorar bicampeonato brasileiro. Foto: Reprodução / Instagram

De acordo com a programação divulgada pelo clube, o percurso passará ainda pelas Avenidas Beira Mar, Abolição e Leste Oeste antes de chegar ao Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, para uma programação com show de uma banda de forró e um MC.

CAMPANHA DO BICAMPEONATO

O Ferroviário realizou uma campanha irretocável na Série D de 2023 e, além do acesso, foi coroado com o título, que marcou seu bicampeonato da competição. Ao todo, foram 24 jogos, com 15 vitórias e nove empates.