Após o bicampeonato da Série D, Ferroviário é convidado para visita ao Governador do Estado

Nesta quarta-feira (20), o Ferroviário foi convidado e esteve presente no Palácio da Abolição para realizar uma visita ao Governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas. Parte da diretoria executiva do clube, encabeçada pelo presidente Aderson Maia Júnior e pelo diretor de futebol Walmir Araújo, o atacante Ciel 99 e o goleiro Douglas Dias representaram o Ferrão neste momento importante.

Nas redes sociais, o Tubarão da Barra manifestou a alegria pela visita e por poder receber os parabéns do chefe executivo do estado pela vitoriosa campanha de 2023. Na ocasião, Elmano também recebeu uma camisa do time coral.

Legenda: Visita institucional aconteceu nesta quarta-feira (20). Foto: Reprodução / Instagram

CAMPANHA INVICTA

O título do Ferroviário na Série D foi conquistado de forma invicta. O Tubarão da Barra se consagrou como campeão, conquistando 54 pontos em 24 jogos, com um aproveitamento de 75%. Foram 15 vitórias, 9 empates e nenhuma derrota, com 43 gols marcados e 12 sofridos. O artilheiro da equipe no torneio foi o atacante Ciel, que marcou 12 gols em 14 partidas.