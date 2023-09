Ferroviário anuncia contratação do lateral Daniel Vançan, primeiro reforço para 2024

O Ferroviário anunciou a contratação do lateral-esquerdo Daniel Vançan. O jogador brasileiro de 26 anos estava atuando no Oeste e chega ao Ferrão para as disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C do Brasileiro.

O jogador foi revelado pelo Cruzeiro-MG e chegou a atuar no futebol europeu, onde defendeu o Gil Vicente, de Portugal. Após retornar ao futebol brasileiro, vestiu camisas de times como Ferroviária, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo, Remo e ABC, entre outros.

Na temporada 2023, Daniel atuou por ABC e Oeste. Ao todo, foram 31 partidas na temporada, com dois gols e três assistências.

FICHA TÉCNICA | DANIEL VANÇAN

Nome: Daniel Vançan

Posição: lateral-esquerdo

Nascimento: 25/10/1996 (26 anos)

Naturalidade: São Jorge do Ivaí (PR)

Altura: 1,79 m

Clubes: Cruzeiro/MG, Gil Vicente/POR, Ferroviária/SP, Botafogo/SP, Mirassol/SP, São Bernardo/SP, Remo/PA, Inter de Limeira/SP, Oeste/SP e ABC/RN.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.