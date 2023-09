Ciel renova com o Ferroviário para 2024

Artilheiro do Ferroviário na temporada 2023, o atacante Ciel renovou contrato por mais um ano e seguirá vestindo a camisa coral em 2024. A negociação foi concluída nesta segunda-feira, 25, e será oficializada pelo clube nas próximas horas.

Aos 41 anos de idade, Ciel vai para mais um ano como jogador profissional em alta. Nesta temporada, o veterano marcou 23 gols em 40 jogos pelo Ferroviário e ainda foi autor de duas assistências, sendo um dos protagonistas do Tubarão da Barra.

Legenda: Ciel marcou o gol do título coral, aos 7 minutos do 2º tempo Foto: KID JUNIOR / SVM

Foi dele, inclusive, o gol que deu ao Ferroviário o bicampeonato brasileiro da Série D. Ao fim da partida, o atacante afirmou que tinha o desejo de continuar e conversaria com a diretoria. As duas partes chegaram a um consenso para a renovação e a camisa 99 dos corais, portanto, segue com o seu dono.

Além do artilheiro Ciel, o Ferroviário também conta com outros destaques de 2023 para a próxima temporada, como são os casos do goleiro Douglas Dias, do lateral-direito Wesley, do volante Lincoln e do meia Tarcísio, por exemplo. O Tubarão também anunciou recentemente o novo treinador, Matheus Costa, que teve passagem recente pelo Floresta.