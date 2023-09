Ferroviário confirma contratação de Matheus Costa para assumir o comando técnico da equipe

O Ferroviário confirmou, na noite desta sexta-feira (22), a contratação de Matheus Costa para assumir o comando técnico da equipe. A contratação do treinador já havia sido divulgada em primeira mão pelo Diário do Nordeste. Matheus chega para substituir Paulinho Kobayashi, que acertou com o Capital-DF para a próxima temporada. O último clube do novo comandante coral foi o Floresta, pelo qual realizou três jogos e livrou o time do rebaixamento para a Série D.

Nas redes sociais o Ferroviário comemorou o acerto e explicou a escolha do novo treinador.

"Matheus Costa é o novo técnico do Ferroviário para a temporada 2024. Com títulos e acesso na carreira, acumula, mesmo jovem, experiência em disputas de Campeonato Brasileiro e passagens por tradicionais times do futebol brasileiro. Características como modelo de jogo, conhecimento de mercado e gestão de grupo foram alguns dos pontos para a sua escolha pelo departamento de futebol do Tubarão da Barra", diz a nota do time coral.

CARREIRA

Natural de Curitiba, no Paraná, Matheus tem 36 anos é formado em Educação Física, tem pós-graduação em Treinamento Esportivo e possui a Licença PRO pela CBF Academy. O técnico começou sua carreira nas categorias de base do Athletico-PR e passou ainda por Coritiba e Internacional antes de chegar ao profissional do Fluminense para ser auxiliar técnico na conquista da Primeira Liga, em 2016.

Em 2017, já como treinador, ele conquistou acesso para a Série A do Brasileirão no comando do Paraná Clube. Matheus Costa ainda tem passagens por Confiança, onde foi campeão sergipano invicto em 2020, Paysandu-PA, Operário-PR e Santo André-SP.

No comando da equipe coral, em 2024, ele terá missão de conduzir o clube nas disputas do Campeonato Cearense, da Pré-Copa do Nordeste, da Copa do Brasil e da Série C.