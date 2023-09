Após fim da Série C, Floresta começa reformulação: técnico Matheus Costa e 14 atletas deixam o clube

Após a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta começou o processo de reformulação para 2024. O técnico Matheus Costa, o auxiliar Leandro Niehues, o coordenador técnico Raimundo Wagner e mais 14 jogadores deixaram o clube nesta sexta-feira (1).

Matheus veio para o clube com o objetivo de manter a equipe na Série C e encarou esse desafio com maestria. Nos três jogos a frente do Lobo da Vila, conquistou duas vitórias, um empate e deixou a Floresta na 14ª colocação, a melhor das três edições disputadas.

Em nota o clube "agradeceu pelo profissionalismo, os serviços prestados e a convivência durante este período. Pela dedicação, empenho e comprometimento desejamos muito sucesso aos profissionais em seus projetos futuros".

Atletas

Além da comissão técnica, deixaram o Verdão os seguintes jogadores: Zé Carlos, Igor Carvalho, Rafael Carioca, Alisson Santana, Eduardo Moura, Lucas Oliveira, Vitão, Marllon, Ricardinho, Carlos Eduardo, Felipe Sales, Buba, Romarinho e Thiago Alagoano.

Legenda: Ricardinho foi um dos 14 jogadores que tiveram seus contratos encerrados com o Verdão Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

Todos tiveram seus contratos encerrados, mas 6 deles negociam a renovação. Já renovaram: Igor campos (Goleiro), Bruno Ré (L. Esquerdo) e Lucas Alisson (Volante).

Atletas da base subiram

Em contrapartida, 7 atletas das categorias de base com idade para jogar na equipe Sub-20 e participarão do elenco profissional: Rafael (zagueiro), Davi Castro (lateral- esquerdo), Dudu, Athyrson e Rodrigo (volantes), Vitinho (Meio-campo) e Rikelme (atacante).

Raimundinho também deixa o clube

Raimundo Wagner também deixou o Floresta. Ele que era Coordenador técnico e treinador do Sub-20, foi desligado do clube nesta sexta-feira (1).

Legenda: Raimundinho, um dos grandes nomes da história do Floresta como treinador, era Coordenador técnico e treinador do Sub-20 na atual temporada, mas deixou o clube nesta sexta-feira Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O Floresta agradeceu 'pelos serviços prestados e deseja sucesso no restante da carreira no futebol' e informou que Fernando Alves será o novo Coordenador técnico de futebol e Michel Limao novo treinador da equipe Sub-20.