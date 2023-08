Opinião: Permanência do Floresta na Série C pelo 4º ano seguido é um grande feito

No último domingo, o Floresta venceu o América/RN no PV e garantiu a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro para 2024. Assim, o Verdão irá para seu 4º ano seguido na divisão, o que é um feito pelo nível e investimento dos adversários visando chegar à Série B.

Não é fácil estar entre os menores orçamentos da Série C, competindo com times tradicionais como Operário, Amazonas, Brusque, Botafogo/PB, Paysandu, São Bernardo, Náutico e CSA, em uma logística que o desafia viajar por todo país em 19 rodadas.

E o feito se torna ainda maior ao constatar que o Verdão ficou na frente de clubes como Figueirense, Manaus, América/RN.

Encerrar a competição na 14ª colocação com 23 pontos - 6 do G-8 e 3 longe do Z4 - foi a campanha possível para o Verdão, que fez 3 trocas de treinadores e garantiu a permanência com o técnico Matheus Costa.

Gerson Gusmão, iniciou a campanha e deixou o clube por conta da proposta de que ele recebeu do Caxias/RS. Sérgio Soares o substituiu e deixou o clube por conta dos resultados e a vinda do Matheus Costa de 36 anos, foi referendada pelas campanhas realizadas anteriormente no Athlético/PR, Coritiba, Confiança e Santos André (seu último clube).

Legenda: O técnico Matheus Costa foi determinante para a permanência do Verdão, conquistando 7 dos 9 pontos possíveis nas rodadas finais Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O treinador, que chegou para os últimos 3 jogos, somou 7 pontos e sem sofrer gols, garantiu a permanência do Verdão. Ele deu todo mérito aos jogadores.

"Foi um grande desafio. Sabíamos das dificuldades nos últimos 3 jogos, um contra um time que lutava pela classificação, e dois confrontos diretos contra o rebaixamento. É valorizar o desempenho dos atletas, que assimilaram muito rapidamente e compraram a ideia do que propus. Eles executaram com competência e fica um gostinho de que, com um tempo a mais, poderíamos estrar brigando em outra parte da tabela. Fizemos 7 pontos de 9 disputados e sem sofrer gols. Fico muito feliz por terem reproduzido tudo que pedi nos treinamentos, o mérito é todo dos jogadores", disse ele.

Nesta temporada o Verdão contou com a experiência de atletas como Ricardinho, Kieza e Thiago Alagoano e a juventude oriundo das categorias de base: Vitinho, Rodrigo, Dudu e com o jogador mais novo, que foi o Rikelme (2005).

Objetivos conquistados

O executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes, comemorou as conquistas dos objetivos da temporada: o acesso para a Série A do Estadual e a permanência na Série C do Brasileiro.

No primeiro semestre, o Verdão da Vila participou da Série B do estadual, no qual vinha há três temporadas participando, porém neste ano, a equipe conquistou o acesso à elite do futebol cearense, que disputará em 2024 a Série A do Cearense. No final do primeiro semestre, iniciou o Campeonato Brasileiro da Série C e como único representante do estado no nacional, o Floresta teve a difícil missão em driblar as dificuldades e agregar bons números.

"O nosso dever é ampliar o planejamento estratégico para garantir bons resultados. Somos responsáveis por fazer o elo de cada departamento, atender os atletas, participar das reuniões com a comissão técnica, encontros com a Diretoria para analisarmos a equipe e dentre outros afazeres no comando de uma equipe. Neste ano, mais uma vez, fizemos um trabalho positivo, onde colocamos o Floresta na Série A do estadual e garantimos vaga na Série C de 2024. A permanência do Floresta na Série C, possibilitou o clube poder disputar pelo quarto ano consecutivo a competição, onde a entidade segue sendo destaque no cenário futebolístico". disse ele.

Campanhas do Floresta na Série C

2023: 14º com 23 pontos

2022: 15º com 23 pontos

2021: 15º com 21 pontos