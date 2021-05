Felipe Alves elogia trabalho de Vojvoda e projeta Clássico-Rei: "jogo muito importante para a gente"

Ceará e Fortaleza disputarão o 2º Clássico-Rei da temporada 2021. O primeiro, empate sem gols na Arena Castelão, válido pela Copa do Nordeste. O duelo deste sábado (15), porém, vale vaga antecipada na semifinal do Campeonato Cearense. Para o goleiro Felipe Alves, o confronto pode ser resolvido nos detalhes.

Felipe Alves Goleiro do Fortaleza “É um jogo muito importante para a gente. Clássico são sempre bem disputados, as duas equipes se conhecem muito bem, tanto tecnicamente como individualmente, nós temos muitos duelos e nós acabamos nos entendendo, a maneira como joga, como o Clássico-Rei representa tudo aqui para a gente. Vai ser um jogo disputado, jogo que é resolvido nos detalhes, bola parada, jogo que tem muita intensidade e força física. Então, é se preparar bem e ter tranquilidade na hora do jogo.”

Vojvoda finalizou nesta sexta-feira (14) sua primeira semana de trabalho à frente do Fortaleza. Na visão de Felipe Alves, o grupo brevemente terá a cara do seu novo treinador dentro de campo.

“Minha impressão é a melhor possível. Quem chega, chega mostrando trabalho e, de fato, é um cara que nos abraçou muito bem. Tem uma intensidade dentro do trabalho e do seu dia-a-dia muito boa e conseguiu contagiar a gente dessa maneira e eu tenho certeza que nós vamos agregar muito ao trabalho dele, a todas as ideias que ele vem passando e repassando para a gente, é questão de tempo para que tenhamos a cara do nosso treinador dentro de campo.”

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (15), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.