Federação vê possibilidade de disputa do Campeonato Cearense fora de Fortaleza; entenda

A Federação Cearense de Futebol (FCF) acredita na possibilidade de sequência do Campeonato Cearense de 2021 fora de Fortaleza. A negociação ocorre após o poder executivo divulgar novo decreto de isolamento social rígido na Capital, o lockdown, e permitir apenas a prática de futebol profissional para torneios regionais e nacionais.

Em contato com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, o Diário do Nordeste apurou que a entidade avalia o cenário. Cada município, seguindo as recomendações dos órgãos sanitários, terá autonomia para permitir ou não as partidas de futebol.

"Jogos do Cearense poderão ser realizados em cidades que não decretarem lockdown. Basicamente o único problema até agora é o jogo do Ferroviário em casa, dia 7. A FCF conversa com o clube", explicou.

Vale ressaltar que o Campeonato Cearense de 2021 está na 1ª fase de disputas. Dois oito participantes, apenas o Ferroviário realiza partidas em estádio local: Elzir Cabral, sede do clube na Barra do Ceará, em Fortaleza. Os demais têm mando de campo na Região Metropolitana e Interior.

Mandos de campo no Campeonato Cearense

Caucaia (Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia)

Ferroviário (Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza)

Pacajus (Estádio Ronaldão, em Pacajus)

Atlético-CE (Estádio Domingão, em Horizonte)

Icasa (Estádio Inaldão, em Barbalha)

Guarany de Sobral (Estádio do Junco, em Sobral)

Barbalha (Estádio Domingão, em Horizonte)

Crato (Estádio Mirandão, no Crato)

Restam duas rodadas até o encerramento da etapa inicial do torneio, sendo uma nesta quinta (4) e a outra no domingo (7). Ceará e Fortaleza entram apenas na 2ª fase da competição, prevista para iniciar no dia 10 de março. A tendência é que os jogos ocorram nos Centros de Treinamento (CT's) das equipes.