Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como reforço de time da Série A
Meia-atacante ficou livre no mercado após o fim de contrato e acertou com o Mirassol
Lucas Mugni foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Mirassol. O meia-atacante defendia o Ceará há duas temporadas, mas ficou livre no mercado no último dia 31, após não ter o seu vínculo com o Vovô renovado por mais um ano.
Como Lucas Mugni já estava livre no mercado, sem vínculo com o Ceará, o time cearense não recebe nenhuma compensação financeira pela ida do meia para o Mirassol. O argentino de 33 anos irá disputar a Série A e a Libertadores em 2026.
No último dia 28 de dezembro, Lucas Mugni havia usado o seu perfil nas redes sociais para confirmar a sua saída do Ceará e se despedir dos torcedores. “No fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar”, disse o meia.
Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas”, escreveu neste sábado (27). Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito. À torcida, minha eterna gratidão. Vocês me proporcionaram momentos inesquecíveis, jogos com uma atmosfera única, que ficarão para sempre na minha memória.
Lucas Mugni participou dos títulos do Campeonato Cearense (2024 e 2025), além da campanha do acesso à Série A, na temporada 2024. Ao todo, foram 97 partidas vestindo a camisa do Alvinegro, com sete gols marcados e 20 assistências.