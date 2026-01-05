Diário do Nordeste
Ex-Ceará, Lucas Mugni é anunciado como reforço de time da Série A

Meia-atacante ficou livre no mercado após o fim de contrato e acertou com o Mirassol

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lucas Mugni, novo reforço do Mirassol
Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol

Lucas Mugni foi anunciado nesta segunda-feira (5) como novo reforço do Mirassol. O meia-atacante defendia o Ceará há duas temporadas, mas ficou livre no mercado no último dia 31, após não ter o seu vínculo com o Vovô renovado por mais um ano.

Como Lucas Mugni já estava livre no mercado, sem vínculo com o Ceará, o time cearense não recebe nenhuma compensação financeira pela ida do meia para o Mirassol. O argentino de 33 anos irá disputar a Série A e a Libertadores em 2026.

No último dia 28 de dezembro, Lucas Mugni havia usado o seu perfil nas redes sociais para confirmar a sua saída do Ceará e se despedir dos torcedores. “No fundo do coração, eu esperava que esse dia demorasse mais a chegar”, disse o meia.

Não escondo: o desfecho não foi como sonhei ou desejei. Mas existem coisas que fogem do nosso controle — e só Deus conhece o propósito de cada uma delas”, escreveu neste sábado (27). Ainda assim, o caminho percorrido foi lindo. Levo comigo amizades construídas dentro e fora do clube, pessoas de coração aberto, cheias de carinho e respeito. À torcida, minha eterna gratidão. Vocês me proporcionaram momentos inesquecíveis, jogos com uma atmosfera única, que ficarão para sempre na minha memória.
Lucas Mugni
Novo reforço do Mirassol, em despedida do Ceará

Lucas Mugni participou dos títulos do Campeonato Cearense (2024 e 2025), além da campanha do acesso à Série A, na temporada 2024. Ao todo, foram 97 partidas vestindo a camisa do Alvinegro, com sete gols marcados e 20 assistências.

