Primeira coletiva da arbitragem no Cearense repercute com ineditismo e polêmica; confira

A Federação Cearense de Futebol anunciou que os árbitros iriam conceder entrevista coletiva de imprensa após o final de cada jogo do Campeonato Cearense, o que repercutiu como novidade no meio do futebol para a temporada de 2026. Na estreia da competição, o que se viu na noite desta terça-feira (6), logo após a partida entre Maracanã e Ferroviário, válido pela primeira rodada do Cearense, foi uma entrevista com o quarto árbitro da partida, Joanilson Scarcella de Lima, que durou menos de três minutos.

Antes do início do jogo, a Federação Cearense de Futebol informou que em virtude da árbitra Rejane Caetano da Silva ser do quadro Fifa, a FCF ainda não havia recebido uma autorização para a árbitra conceder a coletiva.

Com isso, Joanilson Scarcella respondeu perguntas, analisou a aplicações de cartões e elogiou a atuação do trio de arbitragem. Porém, ele foi desautorizado a comentar sobre possíveis jogos futuros 'confusos' a serem respondidos pelos árbitros. Em nota, a FCF disse que "conforme orientado, as perguntas devem ser técnicas relacionadas as decisões da partida. O árbitro não vai responder sobre algo que não foi relacionado a decisão técnica", finalizou.

PROJETO PILOTO

Segundo o presidente da Comissão de Arbitragem da FCF, Paulo Silvio, o projeto pioneiro no mundo será colocado em prática após três anos de pesquisas para desenhá-lo. Em 2023 a CBF chegou a ser consultada pela FCF sobre o assunto. A ideia é “responder as pessoas que têm dúvida sobre qualquer decisão do árbitro dentro de campo”, explicou Paulo.

"Vamos fazer esse projeto piloto nessa primeira rodada. Não é um projeto definitivo, é um piloto que a gente vai estar implantando para ver e poder fechar o projeto e encaminhar isso para CBF e Fifa após esses quatro jogos. Passando isso, torna-se um projeto definitivo ou não, vai depender de como vai se comportar na primeira rodada".