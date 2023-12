Ex-Ceará, Erick é anunciado oficialmente pelo São Paulo; veja detalhes

O São Paulo anunciou, na manhã deste domingo (10), oficialmente a contratação do atacante Erick, ex-Ceará. O atleta de 26 anos, que já tinha um pré-contrato assinado desde o meio da temporada, chega ao clube paulista sem custos e com vínculo até o fim de 2026.

Anunciado no dia do seu aniversário, Erick falou ao site oficial do clube e se mostrou bastante feliz e empolgado para defender as cores do São Paulo.

Erick Atacante do São Paulo "Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Tenho certeza que 2024 será um grande ano e o clube conquistará os objetivos. Estou motivado com a chance de disputar a Libertadores pelo São Paulo", disse.

PELO VOZÃO

Erick fez 111 jogos com a camisa do Ceará entre 2021 e 2023. Ao todo, foram 23 gols e 15 assistências no período. Na atual temporada, ele viveu o seu melhor momento da carreira em números. Nas 52 partidas disputadas pelo Vovô, foram 18 gols e 13 assistências.

Mesmo sem atuar pelo Alvinegro de Porangabuçu até o fim do ano, Erick foi o artilheiro da equipe na Série B, com 10 gols marcados.