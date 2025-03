Após primeira partida como titular no Ceará, Rômulo projeta duelo contra o América-RN

A vitória por 3 a 0 sobre o Maracanã, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense, marcou a estreia do meia Rômulo como titular do Ceará. Pela primeira vez desde sua chegada ao clube, o camisa 19 iniciou a partida entre os onze titulares. O jogador está emprestado pelo Palmeiras até o final da temporada.

Rômulo celebrou a oportunidade de começar como titular e compartilhou suas primeiras impressões com a camisa do Vozão.

"Fico muito feliz por ter jogado como titular pela primeira vez. Agradeço muito ao professor Condé pela confiança. Tenho me dedicado cada dia mais nos treinos. Temos um grupo muito unido e qualificado, e todos que entram em campo lutam pelo seu espaço. É uma competição saudável, e, no final, o que importa é que o Ceará saia fortalecido Rômulo Meia do Ceará

Sequência em casa

O Ceará terá três jogos consecutivos em casa, por três competições diferentes: enfrentará o América-RN pela Copa do Nordeste, o Maracanã novamente na semifinal do Campeonato Cearense e, no próximo dia 12, o Confiança pela Copa do Brasil.

Rômulo comentou sobre a sequência de jogos do Vozão em casa e projetou o duelo contra o América-RN pela Copa do Nordeste. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no PV.

"Sabemos que teremos uma sequência importante em três competições. Mas vamos focar em um jogo de cada vez, começando pelo América-RN. Precisamos conquistar um bom resultado para nos colocarmos em uma posição mais favorável para avançarmos à próxima fase da Copa do Nordeste, um dos nossos objetivos. Tenho certeza de que, com o apoio da nossa torcida, faremos um grande jogo", concluiu.