Erick deixa Ceará antes do fim da Série B

Acertado com o São Paulo para a temporada 2024, o atacante Erick deixou o Ceará antes mesmo do fim da Série B do Brasileiro. O clube comunicou, na noite desta segunda-feira (30) que o atleta não joga mais pelo Vovô em 2023.

Protagonismo

Contratado em julho de 2021, com direito a compra de 50% dos direitos econômicos, por cerca de R$ 2,4 milhões, Erick disputou 111 jogos com a camisa alvinegra, marcou 23 gols e deu 15 assistências. A melhor temporada dele pelo Vovô foi 2023, quando fez 52 jogos e marcou 18 tentos, sendo o artilheiro da equipe.

Ceará agradece

Em posta nas redes sociais, o Ceará agradeceu ao jogador, desejou sorte nos próximos desafios e destacou que ele foi destaque na conquista da Copa do Nordeste de 2023. Era esperado que o atacante ficasse em Porangabuçu até o fim da Série B, mas com o clube não brigando mais por acesso ou permanência no certame, a saída foi antecipada.