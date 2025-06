Ex-Ceará, Artur e David Ricardo comemoram vitória do Botafogo diante do PSG no Mundial de Clubes

Artur e David Ricardo, ex-Ceará, comemoraram a vitória histórica do Botafogo diante do PSG na noite desta quinta-feira (19). Arthur Cabral, recém-contratado e que também tem passagem pela equipe cearense, foi relacionado por Renato Paiva para o duelo. O time da Estrela Solitária venceu a partida válida pelo Grupo B por 1 a 0, com gol de Igor Jesus no Estádio Rose Bowl, nos Estados Unidos. As equipes se enfrentaram em jogo da segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Os atletas postaram momentos nas redes sociais.

O camisa 7 Artur foi titular no duelo e publicou uma foto junto com Igor Jesus, David Ricardo, Danilo Barbosa e Newton ainda no vestiário. O atacante cearense de 27 anos passou pelas categorias de base do Vovô em 2015. A partir daí, como profissional, atuou pelo Palmeiras, Bahia, Bragantino e Zenit até ser anunciado como reforço da equipe carioca em janeiro deste ano.

Já David Ricardo chegou ao Botafogo em fevereiro. Formado nas categorias de base do Fluminense-PI, foi emprestado pela equipe para o Sub-20 do Alvinegro em 2022 e, ao se destacar, estreou na equipe profissional no mesmo ano. O jogador defendeu a camisa do Ceará até o fim da temporada de 2024, quando participou da campanha do acesso à Série A e também conquistou o título do Campeonato Cearense.

Quem também chegou recentemente ao grupo foi Arthur Cabral. O centroavante de 27 anos como reforço no dia 8 de junho. O paraibano foi revelado pelo Alvinegro de Porangabuçu, onde também se profissionalizou em 2017. Depois, passou por Palmeiras, Basel, Fiorentina e Benfica até chegar ao time carioca. O jogador chegou a ser relacionado para o confronto, mas não entrou em campo.

Com a vitória diante do PSG, o Botafogo assumiu a liderança do Grupo B com seis pontos somados em dois jogos disputados. A equipe francesa vem logo em seguida, com três pontos. O clube carioca volta a campo na segunda-feira (23), a partir das 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético de Madrid.