Erick Pulga assume a artilharia da Série B com 12 gols

O atacante Erick Pulga assumiu a artilharia da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado diante do Avaí na vitória de 2 a 0 do Ceará neste domingo (3) pela 35ª rodada, o camisa 16 chegou a 12 gols.

Agora, Pulga é artilheiro isolado da competição, deixando Caio Dantas, do Guarani de Campinas, com 11, e Guilherme, do Santos, com 10.

Números dele

Erick Pulga entrou em campo pelo Ceará em 32 partidas na Série B, todas como titular. São 2.834 minutos em campo, com 12 gols e duas assistências.

Na temporada toda, incluindo outras competições, são 48 jogos e 21 gols marcados, media de praticamente 1 gol a cada 2 jogos.