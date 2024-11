Ceará x Avaí: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

De olho no G-4 e com necessidade de quatro vitórias na Série B, o Ceará encara o Avaí, às 18h30, deste domingo (3), pela 35ª rodada da competição. Enquanto o Vozão ainda segue vivo na luta pelo acesso, o time catarinense não tem mais pretensões na segundona e deu férias a alguns atletas. O confronto entre Vovô e Leão promete ter mais um bom público na Arena Castelão, na capital cearense.

Depois de bater o Paysandu, por 2 a 1, na última rodada, o Alvinegro precisa de quatro vitórias nos quatro jogos restantes da segundona. O triunfo no último final de semana fez o time de Porangabuçu chegar aos 54 pontos, e permanecer a cinco dos quarto colocado da Série B. Para o compromisso, o Vozão espera um público próximo de 50 mil torcedores.

Já o Leão da Ressacada conseguiu se recuperar de sequência negativa após bater o Vila Nova por 3 a 0, no estádio da Ressacada. Sob comando de Enderson Moreira, o time catarinense ocupa a 11ª posição com 46 pontos somados em 34 partidas. No recorte dos últimos cinco jogos, a equipe tem uma vitória, dois empates e duas derrotas.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere e SporTV, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ COM MUDANÇA

Para o confronto da 35ª rodada, Léo Condé não pode contar com Matheus Bahia, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática diante do Avaí. Com isso, a vaga na lateral-esquerda deve ser ocupada por Eric Melo, que atuou em apenas duas oportunidades no vovô. Diante do Leão, o jogador fará seu segundo jogo como titular no time alvinegro.

Na zaga, João Pedro deve continuar como titular ao lado de David Ricardo. O jovem defensor, de 20 anos, já atuou em seis partidas pelo alvinegro, sendo titular nos últimos cinco duelos. Inclusive, em entrevista na sala de imprensa de Porangabuçu, o atleta destacou a parceria com o camisa 4.

"Eu tenho me dado muito bem com o David Ricardo, muito antes de jogar, nos bastidores. Por ser zagueiro, por ser jovem. A gente já estava bem adaptado no momento de formar dupla, creio que foi natural", avaliou João Pedro. João Pedro Tchoca zagueiro do Ceará

Além disso, o técnico Léo Condé teve cinco dias de atividades no CT de Porangabuçu para fazer mexidas no time do Ceará. Contra o Paysandu, o comandante alvinegro escolheu Recalde em vez de Lucas Mugni, enquanto Richardson ficou com a “vaga” de De Lucca. Durante a semana, o time passou por mexidas com foco no Avaí.

DUELOS FINAIS

A contar com o duelo diante do Leão da Ressacada, o Ceará tem quatro duelos decisivos nesta Série B. Depois do Avaí, o Vovô manda mais outra partida em casa, diante do América-MG, pela penúltima rodada. Como visitante, os confrontos são diante de Botafogo-SP e Guarani, pela 36ª e última rodada, respectivamente.

O Alvinegro não depende apenas de si para subir de divisão. Para conseguir o tão almejado acesso, o Ceará precisa vencer os quatro confrontos finais, uma sequência que ainda não conseguiu nesta temporada, e torcer para os tropeços de Sport, Novorizontino e Mirassol.

Para isso, o time alvinegro espera que o setor ofensivo continue afiado. Em 34 partidas disputadas, o Vozão marcou 52 gols e desponta como melhor ataque da competição. Erick Pulga continua como destaque com 20 tentos marcados no ano, 11 somente na segundona. Na sua cola do campeonato brasileiro, Aylon aparece com 10 gols, seguido por Saulo Mineiro com 7.

COMO CHEGA O TIME AVAIANO?

Na segunda página da tabela de classificação, o Avaí não tem mais pretensões na Série B. Sem chance de acesso e distante da zona de rebaixamento, a equipe avaiana vai para o seu 16º jogo com Enderson Moreira no comando. O treinador chegou no começo de agosto e soma seis vitórias, três empates e seis derrotas com o time bicolor.

Para o confronto de hoje, o Avaí não terá Tiago Pagnussat, que tomou o terceiro amarelo diante do Vila Nova e cumpre suspensão automática. Além dele, o lateral-esquerdo Mário Sérgio é dúvida, pois ainda trata desconforto muscular. A lista de lesionados tem ainda Gabriel Dias, Gabriel Barros, Igor Bohn, Alan Costa, Didi e Fávero.

Com 28 gols sofridos em 34 partidas, o Avaí divide com o Novorizontino o título de segunda melhor defesa da Série B. Os dois times ficam atrás apenas de Mirassol, que teve a defesa vazada em 24 oportunidades.

Já no ataque a história é diferente, o time avaiano tem o quarto pior poderio ofensivo, com apenas 29 gols marcados em 34 partidas. A artilharia na segundona é puxada por Tiago Pagnussat, Giovanni e Hygor Cleber que somam quatro gols cada. A lista tem ainda Maurício Garcez com três, seguido por Pedro Castro, Vagner Love e Gaspar, que balançaram as redes adversárias em duas oportunidades cada.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Eric Melo; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Avaí: César Augusto; Gustavo Salles, Jonathan Costa, Marcos Vinícius e Natanael; Zé Ricardo, Rodrigo Santos e Giovanni; Gaspar, Hygor Cléber e William Pottker. Técnico: Enderson Moreira.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AVAÍ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 03/11/24 (sábado)

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Lúcio Beiersdorf Flor (RS)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Quarto Árbitro: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

Árbitra de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

AVAR: Michael Correia (RJ)