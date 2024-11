Análise: Ceará fez sua parte vencendo o Avaí e agora coloca pressão em Sport e Mirassol

O Ceará fez sua obrigação neste domingo (3), ao vencer o Avaí por 2 a 0 no Castelão pela 35ª rodada da Série B. O Vozão fez um primeiro tempo ruim, sem inspiração, mas na etapa final, após entrada de Mugni, o time melhorou, acordou, fez 2 gols para vencer a 7ª seguida em casa na Série B e continuar sonhando com o acesso.

Erick Pulga e Saulo foram mais uma vez decisivos, com o camisa 16 marcando um gol (se tornando artilheiro da Série B), e o camisa 73 com belo passe para Mugni marcar. O camisa 10 não pode ser reserva de Recalde e ficou provado isso hoje. Condé precisa rever isso, e acho que depois do jogo de hoje ele fará.

Chegando aos 57 pontos, o Vozão agora 'seca' Mirassol e Sport, ambos com 59 pontos, para que a diferença para o G4 reduza ao fim da 35ª rodada.

Legenda: O Ceará colou no G4 após vencer o Avaí no Castelão Foto: Reprodução / srgoool

Quando eles jogam?

O Sport joga na segunda-feira (4), contra o Operário/PR, fora de casa, às 19 horas, e o Mirassol joga contra o Coritiba, em casa, às 21h30, na terça-feira (5).

Quais os melhores e piores cenários?

Se Sport e Mirassol perderem seus jogos, a distância fica em 2 pontos para o 3º e 4º colocados, este, sem dúvida, o melhor cenário de todos possíveis.

Se Sport e Mirassol empatarem seus jogos, a distância fica em 3 pontos, para o 3º e 4º colocados.

Se um deles vencer, dispara na 3ª colocação, e o Vovô precisará que um deles tropece para continuar sonhando restando 3 rodadas.

Se ambos vencerem, aí a distância volta a ser de 5 pontos, no pior cenário possível restando 3 rodadas.

É aguardar os acontecimentos. Por hoje, o importante foi vencer, mostrar força com a 7º vitória em casa, e colocar pressão nos dois rivais.

Veja jogos de Ceará, Sport e Mirassol até o fim da Série B:

Ceará (57 pontos, 3 jogos a fazer)

(F) Botafogo-SP - 12/11 - 21h30

(C) América Mineiro - 17/11 - 18h30

(F) Guarani - 24/11 - a definir

Sport (59 pontos, 4 jogos a fazer)

(F) Operário - 04/11 - 19h

(C) Chapecoense - 10/11 - 18h

(F) Ponte Preta - 16/11 - 21h

(C) Santos - 24/11 - a definir

Mirassol (59 pontos, 4 jogos a fazer)

(C) Coritiba - 05/11 - 21h30

(F) Avaí - 09/11 - 17h

(F) Operário - 15/11 - 16h

(C) Chapecoense - 24/11 - a definir