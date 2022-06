Quem são os favoritos da Copa do Mundo? VOTE na seleção e dê seu palpite

A Copa do Mundo do Catar 2022 definiu os 32 participantes após a vitória da Costa Rica contra Nova Zelândia, ontem, em Doha, capital do país-sede.

As equipes competidoras foram finalmente completadas com a inclusão nesta semana, além da Costa Rica, de País de Gales e Austrália.

Das 32 seleções, 7 já foram campeãs do mundo: Brasil (5X), Alemanha (4x), França (2x), Argentina (2x), Uruguai (2x), Inglaterra (1x), Espanha (1x).

Além das 7, outras duas já foram finalistas: Croácia (1x) e Holanda (3x).

Apesar de nunca ser finalista, Bélgica tem geração talentosa e também é cotada entre as principais apostas.

Possíveis surpresas da Copa

Em boa fase em competições continentais (eliminatórias e copas), Senegal, Marrocos, Gana, Equador, Dinamarca, Sérvia, Suíça, Canadá, Arábia Saudita, Irã e Coreia do Sul podem aparecer como possíveis surpresas nas chaves.

Vão só passear?

Com um futebol abaixo da crítica no atual ciclo da Copa (eliminatórias e copas), Catar, Estados Unidos, México, País de Gales, Japão, Austrália, Costa Rica, Polônia, Camarões e Tunísia chegam em má fase competição.

Sem mais delongas, vote nas suas favoritas

