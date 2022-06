Veja as 32 seleções que vão para a Copa do Mundo do Catar

Finalmente todas as 32 seleções participantes da Copa do Mundo de 2022 foram definidas. Com a classificação da Costa Rica no último jogo da repescagem nesta terça-feira (14), todas as vagas na Copa do Mundo de 2022 no Catar foram preenchidas, assim como os oito grupos definidos.

A repescagem da Copa do disputada já no Catar e definiu dois classificados esta semana, com Austrália superando o Peru nos pênaltis na última quarta-feira (13) e a Costa Rica eliminando a Nova Zelândia ao vencer por 1 a 0.

A Copa do Mundo será disputada de 21 de novembro à 18 de dezembro.

Veja como ficaram os grupos:

Grupo A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

Grupo D: França, Austrália, Dinamarca, Tunísia

Grupo E: Espanha, Costa Rica, Alemanha, Japão

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul.

Confira os horários dos jogos da Seleção Brasileira

Brasil x Sérvia - 24/11, às 16h

Brasil x Suíça - 28/11, às 13h

Camarões x Brasil - 02/12, às 16h