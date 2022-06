Costa Rica derrota Nova Zelândia e está na Copa do Mundo do Catar

A Costa Rica é última seleção a garantir passagem para a Copa do Mundo de 2022. Nesta terça- feira (14) o time derrotou a Nova Zelândia pelo placar de 1x0, no Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar. Campbell foi o homem do gol, que aconteceu no terceiro minuto do primeiro tempo. Al Rayyan Stadium, em Doha, no Catar, e lutam pela última vaga.

A Costa Rica integra o grupo E, se juntando a Alemanha, Espanha e Japão.

Veja como foi

Palpites

Escalações

Costa Rica: Keylor Navas; Bryan Oviedo, Keysher Fuller, Francisco Calvo e Oscar Duarte; Gerson Torres, Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Bennette e Joel Campbell; Contreras. Técnico: Luis Fernando Suárez.

Nova Zelândia: Oliver Sail; Bill Tuiloma, Winston Reid e Nando Pijnaker; Joe Bell, Kiko Kirwan, Liberato Cacace, Clayton Lewis e Matthew Garbett; Alex Greive e Chris Wood. Técnico: Danny Hay

Ficha técnica | Costa Rica x Nova Zelândia

Repescagem para a Copa do Mundo de 2022

Data e horário: 14/06/2022, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al-Rayyan (QAT)

Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)

Assistentes: Mohammed Al-Hammadi (EAU) e Hasan Almahri (EAU)

Onde assistir: Sportv 2 e Fifa+